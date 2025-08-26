Las Piedras: tradición y excelencia en aceite de oliva chileno
Disfruta un aceite de oliva virgen extra de calidad superior con un 20% de descuento en tus compras online. Una oportunidad exclusiva para socios de LT Beneficios.
El aceite virgen extra Las Piedras es un aceite chileno de alta calidad: cosecha a mano, prensado en frío, acidez ≤ 0,2% y un perfil equilibrado entre picor, amargo y frutado. Su blend reúne Arbequina, Arbosana y Picual, logrando un aceite estructurado, persistente y de aromas verdes elegantes.
Ideal para aliñar, sofreír, amasar, salsas e incluso repostería, y reconocido por chefs nacionales por su versatilidad en cocina cotidiana y de autor. Disponible exclusivamente en su web, con formatos variados —destaca el bidón de 3L por conveniencia y rendimiento.
Utiliza el aceite de oliva Las Piedras para realzar tus ensaladas, verduras asadas y granos con un chorrito en crudo. También úsalo para sofreír y amasar (pizzas y panes), para aportar textura y sabor. Y también puedes probarlo dando un toque final en cremas y sopas para añadir brillo y aromas.
Beneficio para socios LT:
- Descuento: 20% en compras online
- Código: ingresa tu RUT de socio vigente al final de esta nota para que te entreguemos el código de descuento.
- Dónde: www.laspiedras.cl
- Vigencia: hasta el 31/08/2026
- Condiciones: No aplica sobre otras promociones vigentes.
Cómo usar tu descuento:
- Entra a www.laspiedras.cl y agrega tus productos al carrito.
- Ingresa el código en el paso de pago.
- ¡Listo! Verás aplicado el 20% de descuento antes de confirmar tu compra.
Descarga tu códifo de descuento a continuación:
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.