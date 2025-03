Columna de Roberto Munita: “La batalla cultural de Tohá”

¿Cuál será el relato de Carolina Tohá en su nueva aventura electoral? Es inevitable que sea presentada como la heredera de los 30 años; su capital político viene de ahí y es un frame que ha envejecido bien. Además, encarna la frustración frente a los “anillos concéntricos” al comienzo de este Gobierno. Otros agregan que representa la moderación en la izquierda y, con ello, podría competir por una mayor masa de votantes frente a Evelyn Matthei, quien también encarna la moderación, pero por la derecha. En efecto, esa contienda podría ser un interesante ejercicio práctico del teorema del votante mediano.

Sin embargo, un relato así no está exento de riesgos: Tohá es la cara del PPD, un partido que lleva años en crisis (en la primera Convención obtuvo apenas tres escaños, en el segundo proceso quedó fuera, y su bancada de diputados está conformada, en su mayoría, por independientes). Por tanto, está obligada a salir a buscar apoyos extramuros. Pero no será fácil. El PS, su aliado natural, se ha mantenido estoico. Cuando Bachelet anunció que no sería candidata, en vez de explicitar un apoyo a su exministra se limitó a decir que “ahora deben ser otros los que asuman el desafío presidencial”. ¿Olvido, desaire o simple cálculo político?

Tohá la tiene incluso más difícil en la izquierda más dura. Nada personal: salvo la ex Presidenta, nadie habría generado el apoyo del PC y el FA. Así, es probable que habrá una primaria a tres o cuatro bandas y se desate una competencia entre ambas almas del Gobierno.

Y aquí viene su mayor desafío, pues todo parece indicar que el bloque conformado por el PC y el FA tiene más apoyo ciudadano: ese incombustible 30% de apoyo que mantiene el Presidente Boric proviene principalmente de sus votantes de primera vuelta. Es, evidentemente, un bloque que sintoniza mucho más con el FA o el PC que con el socialismo democrático.

¿Qué está haciendo la exministra para enfrentar este dilema? Según la prensa, Tohá ya está trabajando con un equipo que rememora los mejores tiempos de la Concertación. Es un grupo que sabe de poder, contactos y estrategia; pero también muy noventero, algo burgués y con poca conexión con esa “nueva izquierda” del 30% que sigue a Boric.

Así, es posible que la contienda oficialista se convierta en una disputa entre experiencia versus calle; jerarquía versus horizontalidad; poder versus personas.

Este caso nos recuerda la victoria de Alexandra Ocasio-Cortez en EE.UU., en una primaria demócrata de 2018 frente al entonces líder de los demócratas en la Cámara de Representantes. Su relato fue simple, pero potente: “Ellos tienen el poder; nosotros tenemos a las personas”. Y ojo, que “ellos” no eran los republicanos, sino los demócratas tradicionales. Esa campaña, a fin de cuentas, fue una batalla cultural dentro del progresismo norteamericano. En Chile podría pasar algo parecido. Lo que no queda claro es: ¿tendrá Tohá el arsenal suficiente para enfrentar dicha batalla cultural?