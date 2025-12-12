¿Cómo enfrentar la pandemia de obesidad que vive el país?

Según estadísticas de la OCDE, un 31% de la población mayor de 15 años en Chile tiene obesidad (frente al 19% de las otras naciones de la comunidad). Esta es una cifra que aumenta a un 42% según la Federación Mundial de la Obesidad, lo que convierte al país en líder en obesidad en América Latina.

¿Qué factores explican que nuestra realidad-país es tan distinta a la de los países vecinos? ¿Cuánto hay de idiosincrasia, de cultura, de factores económicos, incluso de factores climáticos, que puedan explicar este fenómeno? Y, quizá lo más importante: ¿cómo las políticas públicas están enfrentando este grave problema de salud?

Para hablar sobre el tema, esta semana el nuevo capítulo de A BORDO tuvo como invitados a Rony Lenz, director del MBA con especialización en Salud del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y profesor titular de la Facultad de Medicina de la UNAB, y a Tito Pizarro, médico pediatra, magíster en Ciencias Médicas con mención en Nutrición. Académico del programa de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile y presidente de Observacción, Observatorio de Alimentación y Vida Activa.