Elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que hay que saber en la nueva edición de A BORDO

Roberto Munita, Guillermo Holzmann y Polo Ramírez en una nueva edición de A BORDO.

¿Habrá multa por no votar en estas próximas elecciones del domingo 16 de noviembre? ¿Qué regiones eligen senadores y en cuáles también habrá elección de diputados? ¿Hay opción de que algún candidato presidencial gane en la primera vuelta?

Todas esas preguntas, muy habituales en la previa de una elección, son respondidas en el nuevo capítulo de A BORDO por los analistas políticos Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, y Guillermo Holzmann, académico de la Universidad de Valparaíso.

Te invitamos a revisar esta conversación en el siguiente video.