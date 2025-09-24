SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
LT Board

Vencer el analfabetismo funcional: clave para el crecimiento del país

En este nuevo episodio de Charlas Board, Helen Tapia, académica de la Facultad Educación y Ciencias Sociales UNAB, Sede Viña del Mar, analiza cómo fomentar el hábito lector en las personas podría hacer una diferencia fundamental en el desarrollo de Chile a todo nivel.

Por 
La Tercera

Según cifras de la UNESCO, Chile tiene al 97% de su población alfabetizada. Sin embargo, los chilenos hoy sufrimos de otro grave problema: más de la mitad de las personas no entiende bien lo que lee, como constatan los últimos estudios realizados por la OCDE.

Cómo revertir ese escenario es una tarea con múltiples complejidades, explica Helen Tapia, académica de la Facultad Educación y Ciencias Sociales UNAB, Sede Viña del Mar, quien propone como punto de partida fomentar el hábito de lectura.

“Estoy segura de que potenciando esta competencia estratégica no sólo apelaremos al progreso económico, a la innovación, sino que también apuntaríamos a que la juventud entendiera lo importante y transversal que es esta práctica para el bienestar en sus vidas”, dice la especialista en este nuevo episodio de Charlas Board, que te invitamos a ver en el siguiente video.

Más sobre:LT BoardCharlas BoardAnalfabetismo funcional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

San Antonio: cuando convertir las tomas en un mecanismo legítimo de negociación abre un campo minado

Las heroínas olvidadas de la independencia

Especialista advierte las dolorosas consecuencias de pasar mucho tiempo frente a la parrilla

Cómo es el revolucionario proyecto educativo que usa realidad virtual para reconstruir el Imperio Romano

Elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que hay que saber en la nueva edición de A BORDO

De los 2 a los 5 años: por qué es la edad de oro para la estimulación infantil

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

LO MÁS LEÍDO

1.
¿Es legal (y ético) tener una relación amorosa con un compañero de trabajo?

¿Es legal (y ético) tener una relación amorosa con un compañero de trabajo?

2.
Especialista advierte las dolorosas consecuencias de pasar mucho tiempo frente a la parrilla

Especialista advierte las dolorosas consecuencias de pasar mucho tiempo frente a la parrilla

3.
San Antonio: cuando convertir las tomas en un mecanismo legítimo de negociación abre un campo minado

San Antonio: cuando convertir las tomas en un mecanismo legítimo de negociación abre un campo minado

4.
Cómo es el revolucionario proyecto educativo que usa realidad virtual para reconstruir el Imperio Romano

Cómo es el revolucionario proyecto educativo que usa realidad virtual para reconstruir el Imperio Romano

5.
Las heroínas olvidadas de la independencia

Las heroínas olvidadas de la independencia

6.
Elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que hay que saber en la nueva edición de A BORDO

Elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que hay que saber en la nueva edición de A BORDO

VIDEOS

Mujer sufre portonazo y enfrenta a delincuentes para sacar a su hija del auto

Mujer sufre portonazo y enfrenta a delincuentes para sacar a su hija del auto

¿Cuánto subirán tus compras interenacionales de Shein, Temu y AliExpress por el cobro de impuestos?

¿Cuánto subirán tus compras interenacionales de Shein, Temu y AliExpress por el cobro de impuestos?

Captan el momento en que un enorme socavón destruye una calle en Tailandia

Captan el momento en que un enorme socavón destruye una calle en Tailandia

Los videos de la batalla campal entre los hinchas de Lanús y la policía brasileña en el Maracaná

Los videos de la batalla campal entre los hinchas de Lanús y la policía brasileña en el Maracaná

Servicios

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Rating del martes 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Huddersfield Town vs. Manchester City

A qué hora y dónde ver a Huddersfield Town vs. Manchester City

Kast contra todos: lanza dura advertencia a Artés y dispara contra Jara y Bachelet
Chile

Kast contra todos: lanza dura advertencia a Artés y dispara contra Jara y Bachelet

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Delpiano destaca avances en diversificación en compra de armamento y sostiene que no se está comercializando con Israel

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon
Negocios

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Estados Unidos negocia línea de swap por US$ 20.000 millones con Argentina y mercados siguen en las nubes

Jeannette Jara aborda declaraciones de Etcheberry por secreto bancario y la situación del mall de Cencosud en Vitacura

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU
Tendencias

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

Fallece Héctor Roco, emblemático defensor de Unión San Felipe
El Deportivo

Fallece Héctor Roco, emblemático defensor de Unión San Felipe

¿Y Chile? Autoridades sudamericanas se reúnen con FIFA para albergar más partidos del Mundial 2030

Ricardo Gareca vuelve a defenderse tras su fracaso en la Roja: “No tuve tiempo”

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Dua Lipa desmiente el despido de su mánager: “Explotar una tragedia para vender periódicos me resulta preocupante”
Cultura y entretención

Dua Lipa desmiente el despido de su mánager: “Explotar una tragedia para vender periódicos me resulta preocupante”

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”
Mundo

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

Un tiroteo deja “múltiples” víctimas en un centro de migrantes de Dallas

“Fortalece la diversidad”: Cancilleres Latinoamericanos piden que el próximo Secretario General de la ONU sea de la región

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?