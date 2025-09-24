Vencer el analfabetismo funcional: clave para el crecimiento del país

Según cifras de la UNESCO, Chile tiene al 97% de su población alfabetizada. Sin embargo, los chilenos hoy sufrimos de otro grave problema: más de la mitad de las personas no entiende bien lo que lee, como constatan los últimos estudios realizados por la OCDE.

Cómo revertir ese escenario es una tarea con múltiples complejidades, explica Helen Tapia, académica de la Facultad Educación y Ciencias Sociales UNAB, Sede Viña del Mar, quien propone como punto de partida fomentar el hábito de lectura.

“Estoy segura de que potenciando esta competencia estratégica no sólo apelaremos al progreso económico, a la innovación, sino que también apuntaríamos a que la juventud entendiera lo importante y transversal que es esta práctica para el bienestar en sus vidas”, dice la especialista en este nuevo episodio de Charlas Board, que te invitamos a ver en el siguiente video.