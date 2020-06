París: “Tiene uno de los planes más ambiciosos, están realizando ciclovías de emergencia que quedarán como permanentes, y también en calles icónicas como la Rue de Rivoli, por ejemplo. Venían promoviendo de antes la idea de ‘ciudad de 15 minutos’; es decir, que para todos los habitantes los servicios básicos, comercio, escuelas, etc., estén a una distancia de 15 minutos de la casa moviéndose a pie o en bici. Implica rediseñar no solo la manera en que nos movemos, sino también cómo distribuimos las actividades de la ciudad, no un solo centro sino muchos centros”.