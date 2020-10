Para nuestros lugares favoritos

La felicidad

Hace 4 años Valentina Rosenblüt estaba en una crisis, y para combatir ese malestar tomó un curso de cerámica. “Allí pude experimentar de manera casi inmediata cómo se me aliviaba el dolor de espalda. A partir de ese momento no la dejé más y comencé a dedicarme tiempo completo. Lo lindo es que se fue desarrollando de manera natural. Me sorprendí cuando las personas quisieron comprar mis creaciones, porque la mayoría del tiempo mi trabajo se siente como jugar y no como una obligación laboral”, cuenta. @mambaceramicas







Aporte

Uno ama lo que conoce y protege lo que ama. Bajo esta premisa nació esta empresa en Puerto Varas, dedicada a dar a conocer la flora y fauna de nuestro país con diversos productos textiles, además de papelería reciclada y reciclable, estampados con ilustraciones de Magdalena Armstrong. Un porcentaje de sus ventas está destinado a la protección y conservación de especies en riesgo. @garugachile















De barrio

Se definen como un "espacio de reunión donde los vecinos encuentran la confianza y trato cálido de sus dueños, junto con un cuidado equilibrio entre productos naturales producidos por emprendedores y la excelente oferta de panes de masa madre, gelatería artesanal y pastas frescas. Tienen dos locales: Av.Ossa 1682, Ñuñoa y Renato Sánchez 3779, Las Condes. @lacotidiana.cl















Emociones

Esta marca ofrece objetos y muebles con la intención de “despertar alguna emoción, que nos lleve a detenernos para mirarlos y tocarlos”, cuentan. “El diseño y fabricación de cada objeto es un proceso que realizamos cuidadosamente. En la búsqueda de expresar su utilidad, el resultado es armonía y equilibrio en formas minimalistas y funcionales”, agregan. @fontaine.store

Selección

Nace este año “con la intención de decorar, llenar espacios de personas comprometidas con su entorno que buscan sentirse bien en sus lugares favoritos. Para ellos realizamos una selección de piezas y productos de decoración y diseño para el hogar, con un estilo único. Todas las piezas que encontrarás son fáciles de combinar para poder reinventar, en cada ocasión, los espacios de tu hogar”, señalan. @pardecosas.cl













TPC

Esta tienda online reúne una cuidada selección de objetos de diseño y artesanía nacional, con una propuesta estética moderna y atemporal, que siempre va incorporando marcas nuevas a su catálogo. En la imagen, la lámpara Bullet, de Effe Studio, que propone una luz de acompañamiento, ideal para halls, mesas laterales y velador. @theproductculture

5 estrellas

Este servicio de limpieza y mantención de aseo para casas, oficinas y organizaciones –que incluye personal profesional con experiencia, equipos e insumos– promete “la sensación de entrar a tu casa como a un hotel 5 estrellas”. oprema.cl

Original

Cuentan desde este emprendimiento que la idea de este matamoscas surgió de la falta de algo similar en el mercado chileno: útil, práctico, con sentido estético y materiales nobles (cuero y madera). Las encuentras en la Tienda Macarena Rivera, Alonso de Córdova 2525 Vitacura y también en el número +56 9 9597 2012