A Pierce Brosnan no le gustó la última película de James Bond

Como parte de una entrevista con la edición británica de la revista CQ, el actor Pierce Brosnan, quien se prepara de cara al lanzamiento de su participación en la película de Black Adam, inevitablemente fue consultado sobre el futuro de James Bond. Algo sustentado por su experiencia en la saga desde Goldeneye a Die Another Day.

“¿Quién lo debería hacer? No me importa. Será interesante ver a quién logran conseguir, quién será el hombre. Quien quiera que sea, le deseo lo mejor”, dijo Brosnan.

Asimismo, también abordó la etapa de Daniel Craig, destacando sus condiciones, pero dejando en claro que no le gustó la más reciente película de la saga, No Time To Die.

“Tengo la más grande admiración por Daniel Craig y lo que hizo. La fisicalidad que trajo a su actuación fue gigantesca”, explicó. “Vi la última y vi Skyfall. Amo a Skyfall, no estoy muy seguro sobre la última. Daniel siempre da su corazón. Es muy valeroso, muy fuerte. Pero...”, agregó sin profundizar en detalles.

Por ahora no existen detalles sobre el futuro de la saga de 007, pero los productores recientemente recalcaron que el actor que se comprometa con la franquicia estará ligado a James Bond por al menos una década.