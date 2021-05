Activision dejará de trabajar con el actor de voz de Ghost en Call of Duty: Modern Warfare a raíz de sus comentarios sexistas

Activision no seguirá trabajando con Jeff Leach, el actor que realizó la voz de Ghost en Call of Duty: Modern Warfare. La decisión de la compañía fue informada mediante un comunicado recogido por el portal CharlieIntel y llegó después de la difusión de un video que recoge varios dichos sexistas emitidos por Leach.

El video fue publicado en Twitter por la cuenta NitroLukeDx e incluye instancias como una transmisión de 2017 donde Leach insultó a la streamer TheZombiUnicorn. “Tendría que ser divertida, no podía confiar solo en su horrible escote”, señaló Leach respecto a la ausencia de TheZombiUnicorn en dicho stream.

Pero la complicación también tendría material más reciente y, según recoge Kotaku, el segmento correspondiente a una transmisión de Call of Duty: Warzone es de 2020.

Ese video no pasó desapercibido y mientras TheZombiUnicorn abordó su contenido llamado a que Activision y Facebook Gaming corten lazos con Leach, al ser contactados por CharlieIntel respecto a esta situación, los responsables de Call of Duty anunciaron que no seguirán colaborando con el actor que realizó la voz de Ghost en Modern Warfare.

“El sexismo no tiene cabida en nuestra industria, nuestros juegos o en la sociedad. Activision ya no trabaja con Jeff Leach. Condenamos enérgicamente estos comentarios. Estamos comprometidos a brindar una experiencia divertida y segura para todos los jugadores”, sentenció Activision.

Por su parte, Leach respondió al video acusando que habría sido sacado de contexto y que los comentarios que realizó durante la transmisión en vivo de Warzone eran la respuesta a un troll. Todo mientras que también aseguró que esta acusación era una especie de ataque dirigido.