Adult Swim revivirá a Tuca and Bertie, la aclamada serie animada que canceló Netflix

Tuca and Bertie encontraron una nueva casa para sus aventuras. Menos de un año después de que Netflix decidiera cancelar la serie creada por Lisa Hanawalt (BoJack Horseman) tras su primera temporada, Adult Swim anunció que emitirá una nueva tanda de episodios en 2021.

Según recoge The Wrap, Tuca and Bertie regresarán con 10 capítulos nuevos el próximo año, los cuales debutarán en Estados Unidos a través del canal que ya emite producciones como The Venture Bros y Rick and Morty.

“He sido fanática de los programas de Adult Swim desde mi adolescencia, así que estoy emocionada de traer a mis amadas aves a la fiesta y ser una nueva voz para una década nueva de animación para adultos absurda e irreverente pero conmovedora”, comentó Hanawalt a The Wrap.

Tuca and Bertie es protagonizada por Tiffany Haddish y Ali Wong, se estrenó en 2019 a través Netflix y pese a que en general recibió reseñas positivas, la plataforma de streaming optó por cancelarla en julio de ese mismo año.

Por ahora no hay una fecha específica para el regreso de Tuca and Bertie, pero los fanáticos podrán esperar con la tranquilidad de que la historia de estas amigas aún no está terminada.