Ahora realizarán una película de terror de Bambi que mostrará al venado como “una feroz máquina asesina”

Cuando pensamos en Bambi es frecuente imaginarnos a la película de 1942 de Disney con su tierno de diseño de personajes y la traumática escena de la muerte de la mamá del venado titular. Sin embargo, Bambi surgió a partir de un cuento de 1923 y esa obra original será lo que ahora inspirará una nueva película de terror.

Tal y como cuando Winnie the Pooh entró al dominio publico y no tardó en aparecer la cinta de terror Winnie The Pooh: Blood and Honey, ahora ya se está desarrollando Bambi: The Reckoning.

Según reporta Dread Central, Bambi: The Reckoning será una película de terror desarrollada por ITN Studios con Scott Jeffrey como director y Rhys Frake-Waterfield (Winnie The Pooh: Blood and Honey) como productor.

Bambi: The Reckoning planea comenzar sus filmaciones en enero de 2023. Sin embargo, ya está claro que su premisa será muy distinta a la cinta animada de Disney porque mostrará a Bambi como un feroz asesino.

“La película será un recuento increíblemente oscuro de la historia de 1928 (sic) que todos conocemos y amamos. Inspirándose en el diseño utilizado en The Ritual de Netflix, Bambi será una feroz máquina asesina que acecha en la naturaleza. Prepárense para la rabia de Bambi”, dijo Jeffrey.

Por ahora es toda un interrogante cómo resultará esta película, pero parece que la tendencia de cintas de terror de este tipo llegó para quedarse.