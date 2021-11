Al creador de Okami le gustaría hacer una secuela “algún día”

Hideki Kamiya se encuentra tras algunas conocidas sagas del mundo de los videojuegos, como el primer Devil May Cry, Bayonetta, y Okami, el RPG de acción Clover Studios que fue lanzado para PlayStation 2. Recientemente, Kamiya se refirió al juego, que ha tenido diversas adaptaciones a otras consolas, señalando que le gustaría realizar una secuela “algún día”.

Según señaló “cuando estaba haciendo Okami nunca pensé que dejaría Capcom y trabajaría en otro sitio”, agregando que “Okami se creó con varias ideas y pensé en cosas que no se incluyeron, y puesto que puede que tuviese una oportunidad de volver a trabajar en el juego me pude adelantar y expandir ciertos aspectos, insinuarlos y responder a las preguntas de los jugadores a la vez que daba pistas de cómo terminaría la historia”.

Kamiya señaló que a medida que el desarrollo avanzaba iban surgiendo más ideas paro que ya no se podían sumar a la entrega. . “Hablamos de cómo podríamos tener tiempo para desarrollar aún más -el pincel- en la secuela, hacerlo más divertido y relajante. Obviamente queríamos hacer una secuela. Al final las cosas cambiaron en otra dirección. Okami no fue un éxito comercial, no vendió muchas copias. No obstante gradualmente se convirtió en un éxito de critica, recibido de manera positiva por mucha gente”.

Es así, como finalmente señaló, que luego de que el juego fue ganando popularidad, la gente comenzó a preguntar “por ciertos puntos de la historia que dejamos abiertos, pidiendo una secuela. Cuantos más veo, más siento que es un trabajo sin terminar. Tengo una parte dentro de mí que me dice que necesito abordarlo en algún momento. Quiero hacerlo algún día”.

Entre las versiones más recientes del juego se encuentra Okami HD, el cual está disponible para Nintendo Switch, PS4, Xbox One y PC.