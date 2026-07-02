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    Rusia lanza masivo ataque aéreo contra Kiev: reportan al menos dos muertos y 20 heridos

    Decenas de misiles de crucero y balísticos rusos cayeron sobre la capital de Ucrania a partir de las 21.40 horas locales, en una ofensiva que continuó durante la madrugada. Los bombardeos destruyeron edificios residenciales y dejaron a cinco paramédicos lesionados entre las víctimas.

    Por 
    Lya Rosen
    Masivo ataque de Rusia contra Kiev, capital de Ucrania. Imagen @StefanishynaO en X.

    Al menos dos personas murieron y 20 resultaron heridas tras un masivo ataque ruso a la capital de Ucrania, Kiev, la noche de este miércoles - madrugada del jueves local-, según reportaron medios ucranianos.

    Rusia lanzó decenas de misiles de crucero y balísticos contra la ciudad, en un ataque que podría convertirse en una de las ofensivas aéreas más masivas de la guerra hasta hoy, como consignó The Kyiv Independent.

    Periodistas del mismo medio informaron de fuertes explosiones y actividad de defensa antiaérea en la capital alrededor de las 21.40 hora local (14.40 de Chile).

    Minutos después, el jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, Tymur Tkachenko, advirtió a los residentes que las unidades de defensa antiaérea estaban atacando drones en las afueras de la ciudad.

    “Existe la posibilidad de que los drones de ataque sigan avanzando hacia la capital”, dijo en ese momento Tkachenko, añadiendo: “También existe la posibilidad de un ataque combinado en los próximos días”.

    La ofensiva destruyó edificios residenciales, dañó un hotel en el centro de Kiev y dejó edificios de varias plantas en llamas. Como consignaron medios locales, la ofensiva hirió a civiles y personal de emergencia.

    Masivo ataque de Rusia contra Kiev, capital de Ucrania. Imagen @StefanishynaO en X.

    El concurrido distrito central de Kiev, donde museos y universidades conviven con barrios residenciales, fue una de las zonas más afectadas.

    El alcalde local, Vitali Klitschko, aseguró que cinco paramédicos resultaron heridos en el distrito de Shevchenkyivskyi cuando un edificio que albergaba una estación de ambulancias sufrió daños durante el ataque. Uno de ellos se encontraría en estado crítico.

    Tkachenko también informó que un edificio de apartamentos en el distrito de Shevchenkivskyi había sido “destruido” por el bombardeo.

    Unas horas antes, se había producido un incendio en un hotel del mismo distrito a causa de un asalto con drones rusos. Según las imágenes disponibles, el objetivo parecía ser el Cityhotel Residence, en el centro de Kiev.

    El alcalde también dio a conocer el derrumbe de un edificio de nueve plantas en la zona de Desnianskyi. Los equipos de rescate trabajaban para sacar a las víctimas atrapadas bajo los escombros, añadió.

    Masivo ataque de Rusia contra Kiev, capital de Ucrania. Imagen @StefanishynaO en X.

    También se habían registrado incendios en dos lugares cercanos a edificios residenciales como consecuencia de los ataques en el distrito de Pecherskyi.

    En el distrito de Solomianskyi, en tanto, se produjo un incendio cerca de un edificio administrativo. Otro edificio de varias plantas en el distrito de Holosiivskyi resultó dañado.

    Los bombardeos sobre Kiev y otras ciudades ucranianas se produjeron apenas unas horas después de que el presidente Volodimir Zelensky advirtiera que Rusia estaba preparando otro ataque a gran escala contra Ucrania.

    Este miércoles Zelensky alertó a los ucranianos que “tengan especial cuidado, manténganse a salvo y protejan a sus familias e hijos, asegúrense de buscar refugio y presten atención a las alertas de ataques aéreos en Ucrania”.

    “Sabemos que (el presidente ruso Vladimir) Putin lleva tiempo preparando un ataque masivo contra Ucrania”, declaró el mandatario al concluir su visita a Irlanda. “Esa es precisamente la amenaza a la que nos enfrentamos esta noche”, apuntó.

    Los habitantes de Kiev acudieron en masa a las estaciones de metro subterráneas en busca de refugio y muchos montaron tiendas de campaña para lo que se preveía que sería una larga noche, como informó The Kyiv Independent.

    A las 05.00 de la mañana local (23.00 en Chile), las autoridades habían registrado daños en al menos 28 lugares de Kiev, la mayoría edificios residenciales e infraestructura civil.

    Aún se desconoce el alcance total de las víctimas, pero Klitschko y Tkachenko indicaron que los servicios de emergencia estaban respondiendo a varios lugares donde se creía que había residentes atrapados dentro de los edificios y bajo los escombros.

    Durante el ataque a Kiev, también se declararon alertas aéreas en otras regiones de Ucrania y se reportaron explosiones en la ciudad sureña de Zaporiyia y en Pavlohrad, en Dnipropetrovsk.

    Asimismo se reportaron explosiones en Sumy y Járkov, en el noreste del territorio ucraniano.

    Más sobre:Guerra en UcraniaUcraniaKievRusiaAtaqueMisilesDronesMuertosHeridosMundo

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