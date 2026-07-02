SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de abusos sexuales contra menor en Lo Espejo

    Sujeto ofreció ayuda económica y otros beneficios a la menor de 16 años para lograr las condiciones que le permitieran cometer los ilícitos.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto: Referencial/Aton Chile. KARIN POZO/ATON CHILE

    En prisión preventiva quedó este miércoles un adulto mayor chileno, de 73 años, tras ser imputado por delitos de connotación sexual que afectaron a una menor de 15 años de edad en la comuna de Lo Espejo.

    El sujeto logró ser capturado producto de una investigación conjunta de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana (Brisexme) de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur.

    “La investigación permitió establecer que el imputado habría aprovechado condiciones de vulnerabilidad y cercanía territorial para generar instancias de contacto con la víctima, ofreciendo traslados, ayuda material u otros beneficios con el objeto de facilitar su aproximación y posterior comisión de los hechos investigados”, informó la comisaria Eva Gómez, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana (Brisexme). La autoridad policial relevó que el detenido registra otras investigaciones vigentes por delitos de similar naturaleza, “no descartando que puedan existir otras víctimas, por cuanto presenta un patrón de conducta sistemático y reiterado que lo posiciona como un sujeto peligroso”.

    Así, fue imputado por delitos de lesiones leves y obtención de servicios sexuales de menores, tras lo cual el tribunal decretó la máxima cautelar en su contra.

    Al respecto, la jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Sur, Sandra Reveco, agregó que “si bien la Fiscalía investigó y formalizó esta causa con perspectiva de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, al conceder la prisión preventiva el tribunal consideró que constituía el delito de violación”.

    Más sobre:PolicialmenorabusosLo Espejodetenidoadulto mayor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rescatan a dos personas extraviadas en sector de difícil acceso del parque Quebrada de Macul en Peñalolén

    Reportan que Administración Trump critica el “grotesco oportunismo político” de Machado tras los terremotos en Venezuela

    Rusia lanza masivo ataque aéreo contra Kiev: reportan al menos 10 muertos y 34 heridos

    Detienen a chileno sospechoso de amenazar a embajador de Estados Unidos en Chile

    Fin de una era: PlayStation dejará de fabricar juegos en formato físico a partir de este año

    Trump asegura que Cuba se está “acercando” a Estados Unidos “después de muchas décadas”

    Lo más leído

    1.
    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    2.
    Ministro Rabat confirma que gobierno presentará indicaciones en reforma de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

    Ministro Rabat confirma que gobierno presentará indicaciones en reforma de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

    3.
    Giovanni Tartaglia y la expansión del Tren de Aragua en Chile: “No hay diferencias con la mafia, los métodos son los mismos”

    Giovanni Tartaglia y la expansión del Tren de Aragua en Chile: “No hay diferencias con la mafia, los métodos son los mismos”

    4.
    Gobierno propondrá que menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves sean transferidos a la jurisdicción penal ordinaria

    Gobierno propondrá que menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves sean transferidos a la jurisdicción penal ordinaria

    5.
    Araucanía: Senapred decreta alerta roja en Pucón y Villarrica por fuertes vientos de hasta 100 km/h

    Araucanía: Senapred decreta alerta roja en Pucón y Villarrica por fuertes vientos de hasta 100 km/h

    6.
    La ayuda contrarreloj en Venezuela: misión chilena trabaja en medio de restricciones y tensión con los equipos de rescate

    La ayuda contrarreloj en Venezuela: misión chilena trabaja en medio de restricciones y tensión con los equipos de rescate

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Rescatan a dos personas extraviadas en sector de difícil acceso del parque Quebrada de Macul en Peñalolén
    Chile

    Rescatan a dos personas extraviadas en sector de difícil acceso del parque Quebrada de Macul en Peñalolén

    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de abusos sexuales contra menor en Lo Espejo

    Detienen a chileno sospechoso de amenazar a embajador de Estados Unidos en Chile

    El dólar se acerca a los $930 a pesar del buen precio del cobre y expertos dicen que factores internos también están pesando
    Negocios

    El dólar se acerca a los $930 a pesar del buen precio del cobre y expertos dicen que factores internos también están pesando

    Aparece fantasma de recesión técnica tras quinta caída consecutiva del Imacec y expertos piden acciones de Hacienda y el BC

    Estados Unidos pone en duda pacto comercial con México y Canadá argumentando déficit comercial

    Estos hábitos alimenticios pueden ayudarte si tienes riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Estos hábitos alimenticios pueden ayudarte si tienes riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    El orgullo de Pochettino tras avanzar a octavos de final del Mundial con Estados Unidos: “Este plantel se merece todo”
    El Deportivo

    El orgullo de Pochettino tras avanzar a octavos de final del Mundial con Estados Unidos: “Este plantel se merece todo”

    Unión La Calera tiene el antídoto: cementeros vuelven a sorprender a la U y vencen por la cuenta mínima en el Nacional

    Estados Unidos sigue animando su Mundial: pasa la valla de Bosnia y Herzegovina y se citará con Bélgica en octavos

    Fin de una era: PlayStation dejará de fabricar juegos en formato físico a partir de este año
    Tecnología

    Fin de una era: PlayStation dejará de fabricar juegos en formato físico a partir de este año

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People
    Cultura y entretención

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

    El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

    De Rosalía a BTS y Robbie Williams: los 20 conciertos imperdibles del segundo semestre de 2026

    Reportan que Administración Trump critica el “grotesco oportunismo político” de Machado tras los terremotos en Venezuela
    Mundo

    Reportan que Administración Trump critica el “grotesco oportunismo político” de Machado tras los terremotos en Venezuela

    Rusia lanza masivo ataque aéreo contra Kiev: reportan al menos 10 muertos y 34 heridos

    Trump asegura que Cuba se está “acercando” a Estados Unidos “después de muchas décadas”

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
    Paula

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica