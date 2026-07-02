Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de abusos sexuales contra menor en Lo Espejo

En prisión preventiva quedó este miércoles un adulto mayor chileno, de 73 años, tras ser imputado por delitos de connotación sexual que afectaron a una menor de 15 años de edad en la comuna de Lo Espejo.

El sujeto logró ser capturado producto de una investigación conjunta de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana (Brisexme) de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur.

“La investigación permitió establecer que el imputado habría aprovechado condiciones de vulnerabilidad y cercanía territorial para generar instancias de contacto con la víctima, ofreciendo traslados, ayuda material u otros beneficios con el objeto de facilitar su aproximación y posterior comisión de los hechos investigados”, informó la comisaria Eva Gómez, de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana (Brisexme). La autoridad policial relevó que el detenido registra otras investigaciones vigentes por delitos de similar naturaleza, “no descartando que puedan existir otras víctimas, por cuanto presenta un patrón de conducta sistemático y reiterado que lo posiciona como un sujeto peligroso”.

Así, fue imputado por delitos de lesiones leves y obtención de servicios sexuales de menores, tras lo cual el tribunal decretó la máxima cautelar en su contra.

Al respecto, la jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Sur, Sandra Reveco, agregó que “si bien la Fiscalía investigó y formalizó esta causa con perspectiva de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, al conceder la prisión preventiva el tribunal consideró que constituía el delito de violación”.