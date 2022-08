Alone in the Dark recibirá una nueva versión para PS5, Xbox Series X/S y PC

Un clásico de los videojuegos de terror y supervivencia volverá con una nueva versión para PC y las consolas de la generación más reciente y es que este viernes THQ Nordic finalmente oficializó sus planes para un remake de Alone in the Dark.

En el contexto de su presentación de novedades, THQ Nordic indicó que este nuevo título invitará a los jugadores a regresar al Nuevo Orleans de 1920 e intentar sobrevivir a los misterios de la Mansión Derceto. Sin embargo, la compañía sostiene que este juego no será solo una actualización del Alone in the Dark original, sino que también añadirá nuevas historias y elementos como parte de su reinvención.

Así, según reporta Polygon, el nuevo Alone in the Dark contará con Mikael Hedberg (Soma, Amnesia: The Dark Descent) a la cabeza de su equipo creativo y tras una historia original que “incorpora personajes, lugares y elementos temáticos de los primeros tres juegos de la serie Alone in the Dark”. Todo mientras su propuesta seguirá las andanzas de Emily Hartwood y Edward Carnby, quienes protagonizarán campañas independientes que eventualmente cruzarán.

El nuevo Alone in the Dark está siendo desarrollado por THQ Nordic junto a Pieces Interactive y puedes ver su tráiler de anuncio aquí:

Esta versión de Alone in the Dark está en desarrollo desde 2019, pero sus responsables no detallaron una fecha para su lanzamiento contemplado para PS5, Xbox Series X/S y PC.