Amazon anunció al elenco de Sayen, su nueva trilogía de acción desarrollada en Chile

La nueva trilogía de acción de Amazon Prime Video sigue tomando forma y durante esta semana el streaming dio a conocer al elenco de la saga que será conocida como Sayen.

Mediante un comunicado Amazon Prime Video reveló que esta nueva trilogía de películas de acción ambientadas en Chile será encabezada por Rallen Montenegro (Inés del Alma Mía). Todo mientras, Arón Piper (Elite), Roberto García Ruiz (La Casa de Papel), Alejandro Trejo (Taxi para Tres), Loreto Aravena (Los 80), Eduardo Paxeco (Una Mujer Fantástica), Teresa Ramos (Antofagasta), Roberto Cayuqueo (Neruda) y Camilo Arancibia (Inés del Alma Mía) participarán en otros papeles.

Sayen girará en torno a la historia de una mujer Mapuche (Montenegro) que “descubrirá una peligrosa conspiración liderada por una corporación que está destruyendo las tierras de su familia y acabando con los ecosistemas locales a lo largo de Latinoamérica. Sayen se encargará de llevar el caso ante la justicia y salvar el legado de su familia”, según explica la descripción de este proyecto.

La dirección de Sayen estará a cargo de Alexander Witt, quien se ha desempeñado como director de segunda unidad en películas como No Time to Die, Fast Five y Avengers: Infinity War. Por su parte, Pablo Larraín, Juan de Dios Larraín y Rocío Jadue (Una mujer fantástica, Jackie, Neruda) de Fabula estarán cargo de la producción.

Amazon Prime Video aún no fija una fecha de estreno para la primera película de la trilogía de Sayen.