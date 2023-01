Amber Midthunder abordó la posibilidad de una secuela de Prey

Pese a la buena recepción que consiguió Prey durante su estreno a mediados del año pasado, 20th Century Studios aún no anuncia una continuación de esa película de la saga Depredador.

Pero aunque la realización de Prey 2 no estaría garantizada, recientemente Amber Midthunder remarcó que sería al menos una posiblidad.

En una conversación con Variety la actriz fue consultada sobre el eventual desarrollo de Prey 2.

“No tengo una fecha para ti”, respondió Midthunder. “Esto no es un anuncio, pero no digo que no lo sea. Hablamos todo el tiempo sobre todo tipo de cosas y esa (Prey 2) fue probablemente una”.

Midthunder estaba visiblemente nerviosa durante la entrevista y entre risas admitió que le gustaría retomar el papel de Naru.

“Por supuesto. Estoy lista. Me encantó esa experiencia, me encanta esa película y estaría feliz de ver a dónde más podemos llevarla”, señaló.

Prey se estrenó en agosto de 2022 como una precuela de la saga Depredador ambientada a inicios del siglo XVIII.