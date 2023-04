Ant-Man and The Wasp: Quantumania llegará el 17 de mayo a Disney Plus

Ya tenemos una fecha para el estreno de Ant-Man and The Wasp: Quantumania en streaming.

Siguiendo su decepcionante paso por la cartelera a nivel mundial que cerró con la recaudación más baja para una película de Ant-Man y un total mundial de $474 millones de dólares, Ant-Man and The Wasp: Quantumania finalmente llegará a Disney Plus a mediados de mayo.

Concretamente, esta semana el streaming de Disney anunció que la tercera película de Scott Lang y compañía estará disponible desde el miércoles 17 de mayo en su servicio sin costo adicional.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania es la primera película de la “Fase 5″ de Marvel Studios y su trama se enfoca en un inesperado viaje al Reino Cuántico de Scott Lang, Hope van Dyne, Hank Pym, Janet van Dyne y Cassie Lang. Por supuesto, el gran villano de Quantumania es Kang el Conquistador por lo que esta entrega podría ser una pieza importante para el gran argumento de la “Saga del Multiverso” que tiene entre sus proyectos a una segunda temporada de Loki en la que figurará otra variante de Kang y Avengers: The Kang Dynasty.

Peyton Reed dirigió Ant-Man and The Wasp: Quantumania en base a un guión de Jeff Loveness y por ahora se desconoce si Marvel Studios continuará o no la saga de Ant-Man tras esta entrega.