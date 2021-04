Anthony Mackie dice que nadie le avisó sobre Capitán América 4

Luego del final de The Falcon and the Winter Soldier, rápidamente se dio a conocer que el showrunner Malcolm Spellman y el escritor Dalan Musson desarrollarán una nueva película del Capitán América, presumiblemente encabezada por Sam Wilson. Pero según dio a conocer en una entrevista, al parecer nadie se molestó en avisarle al actor Anthony Mackie.

En conversación con Entertainment Weekly, Mackie explicó que se enteró días después de la noticia. “Literalmente me enteré ayer en un almacén. El tipo de la caja llamado Dwayne, un gran tipo, me dijo ‘Amigo ¿esto es real?’ [sosteniendo el teléfono]. Yo le dije, ‘no he escuchado nada’. Eso es lo que amo de trabajar para Marvel. Te llaman y dicen ‘Ven a Los Angeles. Queremos decirte que está sucediendo’. Así que, estoy emocionado de ver que pasará, pero no he oído nada”, dijo el actor.

Mackie también reiteró que no ha escuchado ningún plan respecto a una segunda temporada de la serie y expresó su sorpresa de que su traje del último episodio no se hubiera filtrado al publico. “Estábamos en el centro de Atlanta, en el medio de Atlantic Station, rodeados de departamentos y condominios haciendo una tremenda secuencia de pelea y nadie tomó fotos. Fue demente” dijo.

La nueva película del Capitán América recién habría iniciado su desarrollo, por lo que todavía no se saben mas detalles sobre el proyecto.