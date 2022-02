Ark: Survival Evolved y Ghostrunner son parte de PlayStation Plus para marzo de 2022

Cuando solo quedan algunos días para que termine febrero, Sony finalmente concretó su esperado anuncio mensual y confirmó al listado de títulos que llegarán a PlayStation Plus durante marzo de este año.

Ante todo es importante señalar que los juegos de PlayStation Plus para marzo de 2022 incluirán títulos para PS4 y PS5 además de un título que Sony considera como un “bonus”.

Concretamente estos juegos serán:

Ark: Survival Evolved | PS4

Team Sonic Racing | PS4

Ghostrunner | PS5

Ghost of Tsushima: Legends | PS4 y PS5

De acuerdo a Sony, Ghost of Tsushima: Legends será el juego “bonus” y no estará disponible para todas las personas porque los usuarios que ya tienen una copia digital de Ghost of Tsushima: Director’s Cut no podrán quedarse con ese contenido extra. Todo mientras que la compañía recalcó que para sacar provecho del multijugador cooperativo de Ghost of Tsushima los suscriptores de PS Plus tendrán que mantener activa su membresía.

Los juegos que llegarán PlayStation Plus en marzo estarán disponibles desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 4 de abril de este año.