Assassin’s Creed Valhalla pasa a la historia tras obtener el Grammy a “mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos”

Assassin’s Creed Valhalla pasará a la historia como el primer videojuego en ganar el Grammy a mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos.

El precio fue entregado a Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok y su compositora Stephanie Economou, que se impuso a Austin Wintory y Aliens: Fireteam Elite, Bear McCreary y Call of Duty: Vanguard, Richard Jacques y Marvel’s Guardians of la Galaxia, y Christopher Tin y Old World.

La compositora señaló al momento de recibir el premio que “solo quiero reconocer a todas las personas que lucharon incansablemente para que existiera esta categoría de música de videojuegos”, agregando que “Gracias por reconocer y validar el poder de la música de los juegos. Este es realmente un gran honor, gracias”.

Esta categoría se sumó en esta edición de los premios, la cual corresponde a la número 65°.

A pesar de ser el primer videojuego en quedarse con el galardón, con anterioridad se otorgó el premio a Mejor arreglo, instrumental o a cappella a la orquesta de jazz, 8-Bit Big Band, la cual se dedica a tocar música de videojuegos. En esa ocasión lo obtuvieron por un cover de Kirby Superstars; de igual forma en 2011 la canción de Civilization IV, Baba Yetu, se quedó con un galardón en la categoría de Mejor Arreglo, Instrumentos y Voz.