Avatar: The Way of the Water logró el mayor número de nominaciones en la historia de los premios de la Sociedad de Efectos Visuales

Los nominados de los VES Awards 2023 fueron dados a conocer durante esta semana, revelando a la Avatar: The Way of the Water dirigida por James Cameron como la producción más nominada. No solo de este año, sino que también de la historia.

Organizada por la Sociedad de Efectos Visuales (VES, por sus siglas en inglés), esta distinción busca reconocer a lo más destacado en el área de los efectos visuales en el cine, la televisión, los comerciales e inclusive los videojuegos.

WetaFX, la compañía a cargo de los efectos de Avatar, logró 14 nominaciones por la película. Con esa cifra, se superó la anterior marca lograda por The Mandalorian, la cual recibió 13 nominaciones en 2021. En la categoría principal, de mejores efectos visuales en una producción fotorealista, los otros nominados son Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, Jurassic World: Dominion, The Batman y Top Gun: Maverick.

En animación, la película más nominada fue el Pinocho de Guillermo del Toro, con seis nominaciones, seguida de Un Mundo Extraño de Disney y Monstruo del mar de Netflix. Esas tres películas están nominadas en la categoría principal de película animada, junto a la celebrada Mad God de Phil Tippett, The Bad Guys y Turning Red.

El premio de mejor personaje animado en una película o serie será disputado entre Kiri (Avatar: The Way of the Water), el león de la película Bestia, el Honesto John de la película de Pinocho realizada por Disney y Pig de Slumberland. En el ámbito de personaje animado, la producción de Guillermo del Toro tiene a Geppetto y el propio Pinocho, junto a Splat de Strange World y la versión panda rojo de Mei en Turning Red.

En series, The Lord of the Rings: The Rings of Power tiene 7 nominaciones. Asimismo, en la categoría de mejores efectos en un episodio de una serie de TV fotorealista están nominados House of the Dragon (The Black Queen), Prehistoric Planet (Ice Worlds), Stranger Things 4 (The Piggyback), The Boys (Payback) y Lord of the Rings: The Rings of Power (Udún). En otras categorías, destaca que She-Hulk, Sam (Skull & Bones), Jacob Lee (The Callisto Protocol) y Pogo (The Umbrella Academy) fueron nominados como mejor personaje animado en un episodio, comercial o proyecto en tiempo real.

Pueden revisar la lista de nominados en el sitio oficial de la VES.