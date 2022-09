Avatar: The Way of the Water tendrá elementos basados en la familia de James Cameron según Sigourney Weaver

Parece que The Fabelmans no será la única anticipada película inspirada en la vida de su director que llegará a los cines en los próximos meses y es que mientras Steven Spielberg se basó en puntos de su propia historia para crear esa cinta, Sigourney Weaver sostiene que James Cameron hizo lo propio con Avatar: The Way of the Water.

Obviamente la secuela de Avatar se desarrollará en el mundo ficticio de Pandora y mantendrá su propuesta de ciencia ficción. No obstante, Weaver tanteó que la historia al centro de todo eso incluirá algo de las propias vivencias de su director.

“La historia es sobre la familia, sobre nuestras familias tratando de permanecer unidas (y) hasta dónde llegamos para protegernos unos a otros y proteger el lugar donde vivimos”, le dijo Weaver a Variety. “Se basa mucho en la familia de Jim y su alegría en la familia; y también, cuán vulnerable eres cuando tienes hijos”.

Weaver participó de la primera película de Avatar como Grace Augustine, una doctora que murió durante el desarrollo de la película. No obstante, retornará en The Way of the Water como un nuevo personaje llamado Kiri, una Na’vi de 14 años que es hija adoptiva de Jake y Neytiri.

Avatar: The Way of the Water se estrenará en cines durante diciembre.