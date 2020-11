Black Lightning podría tener un spin-off centrado en Painkiller

The CW podría continuar expandiendo su universo de series de superhéroes de la mano de una nueva producción. De acuerdo a Variety, el canal del Arrowverso ordenó un piloto para un posible spin-off de Black Lightning centrado en Painkiller.

Dicho piloto será realizado como un “backdoor pilot”, es decir, no se producirá de manera independiente y se presentará como un episodio de la cuarta temporada de Black Lightning. Tal y como sucedió Green Arrow and The Canaries y la última temporada de Arrow.

En ese sentido, la realización de la potencial serie de Painkiller no está asegurada y por ahora lo único que está claro es que este piloto será protagonizado por Jordan Calloway como Khalil Payne/Painkiller y será comandado por Salim Akil, el creador de la serie de Black Lightning, que dirigirá, producirá y escribirá dicho episodio.

De acuerdo a Deadline, se plantea que este piloto se presente como el séptimo episodio de la cuarta temporada de Black Lightning que se estrenará en febrero de 2021.