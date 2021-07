Blumhouse Television está desarrollando una serie centrada en Vince McMahon

Vince McMahon tendrá su propia serie de televisión. Según reporta Deadline, Blumhouse Television y la WWE están realizando una nueva serie guionizada centrada en el presidente de la famosa compañía de lucha.

El programa que se llamará The United States of America Vs. Vince McMahon aún no cuenta con un guionista, sin embargo, ya está claro que su trama se enfocará en el panorama noventero de la WWE y en particular en el juicio por distribución de esteroides que enfrentó McMahon durante esa época.

“En 1994, el gobierno de Estados Unidos acusó a McMahon de supuestamente suministrar esteroides anabólicos a talentos de la WWE. McMahon, con su libertad en juego, dos niños en edad escolar en casa y con la WWE al borde de la bancarrota, se negó a aceptar un acuerdo de culpabilidad. En última instancia, McMahon fue juzgado y fue absuelto por unanimidad por un jurado y llegó a construir un imperio mundial de entretenimiento deportivo multimillonario”, dice la descripción del programa.

Esta potencial serie contará con el propio McMahon como productor ejecutivo junto al jefe de distribución de televisión global de WWE ,Kevin Dunn, además de Jason Blum, Jeremy Gold y Chris McCumber por el lado de Blumhouse.

“Tenemos una saga dramática y fascinante, una que es más loca que la ficción, que atraerá a la sección transversal de los fanáticos de Blumhouse y WWE”, comentó el presidente de Blumhouse TV, Chris McCumber. “Decir que estoy encantado de colaborar de nuevo con WWE es quedarse corto”.

The United States of America Vs. Vince McMahon aún no tiene una fecha de estreno.