Bruce Banner deberá evitar que los monstruos se apoderen del Universo Marvel en el nuevo cómic de The Incredible Hulk

Hulk tendrá una nueva serie regular a partir de junio. Esta semana Marvel Comics anunció que en el sexto mes del año lanzará un nuevo The Incredible Hulk #1 que será escrito por Phillip Kennedy Johnson (Alien) y contará con dibujos de Nic Klein (Thor).

Este título se enmarcara en los que Marvel ha denominado como una “era de monstruos” en que Bruce Banner y Hulk deberán frenar sus conflictos para combatir a un nuevo enemigo.

“Mientras un enfurecido Hulk intenta tomar el control del cuerpo de Bruce Banner de forma permanente, un misterioso inmortal pone a todos los monstruos del Universo Marvel en contra de Banner en un intento por liberar a su creadora, la primordial Madre de los Horrores. ¡Con la ayuda de un nuevo amigo poco probable, Banner y Hulk deben intentar evitar que el mundo se sumerja en la oscuridad!”, señala la descripción.

The Incredible Hulk es uno de los títulos más famosos de Hulk, pero desde 2017 no ha estado presente. En ese sentido, Johnson remarcó que estaría consciente de la importancia del regreso de esa línea.

“La importancia de que finalmente recuperemos el título clásico INCREDIBLE HULK no se me escapa. Es un gran honor, y Nic y yo tenemos la visión más clara posible de lo que queremos hacer con esta historia”, señaló Johnson a Marvel.com. “Nic Klein es un genio, y trabajar con él me empuja a escribir una historia digna de lo mejor de él”.

The Incredible Hulk #1 será publicado en junio, pero Marvel lanzará una vista previa de su contenido con Hulk Anual #1 en mayo.