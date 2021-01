Capitana Marvel tendrá un nuevo traje y tratará de adquirir nuevos poderes en abril

Carol Danvers es un personaje bastante poderoso, sin embargo, durante el próximo mes de abril la heroína conocida como Capitana Marvel comenzará una travesía para aumentar sus habilidades y hará todo de la mano de una nueva apariencia.

En el marco de sus solicitudes para el próximo mes de abril, Marvel Comics reveló que Carol Danvers estrenará un nuevo traje en las páginas de Captain Marvel #28.

Como podrán ver a continuación, este nuevo traje que fue diseñado por el artista Marco Checchetto es mucho más oscuro que el uniforme regular de la Capitana y claramente apunta a que durante esta historia la heroína tratará de aprender magia.

De acuerdo a la guionista de los cómics de Captain Marvel, Kelly Thompson, este nuevo look de Carol es específico para esta historia y no será algo permanente a futuro.

“(Marco Checchetto) fue muy paciente conmigo mientras intentábamos averiguar cuál debería ser este look para ella”, señaló Thompson a SYFY WIRE. “Creo que el gran avance ocurrió cuando dejamos de intentar darle una ‘nueva apariencia’ regular, que era una variación de las cosas que habían venido antes, y en su lugar nos inclinamos hacia algo tremendamente diferente que era específico para esta historia y, por lo tanto, no permanente”.

“Es un disfraz específico de la historia de la misma manera que el aspecto de ‘Dark Carol’ en The Last Avenger (aunque por razones completamente diferentes)”, agregó la escritora.

En el arco actual del cómic de Capitana Marvel, “The New World”, Carol está en un futuro apocalíptico y las consecuencias de esa historia serán lo que la impulsará a tratar de aprender magia y portar este nuevo traje.

“Tengo que tener un poco de cuidado aquí, porque esta historia gira muy directamente a partir de las consecuencias de nuestro arco actual, así que no quiero estropear eso. Pero sí, no todo sale como Carol quería en esa historia, y hay una pérdida real que se mezcla con la victoria y la deja sintiéndose más vulnerable que nunca a la magia y los personajes que pueden atacarla con magia”, explicó Thomson. “Y la mentalidad militar de Carol no va a ver un talón de Aquiles como ese y simplemente lo ignorará. Ella buscará formas de abordarlo”.

En ese sentido, la descripción de Captain Marvel #28 ofrecida por Marvel (vía CBR) dice:

“Carol Danvers es una soldado nato. Dale un campo de batalla y un enemigo al que golpear, y será imparable. Pero el talón de Aquiles de la Capitana está a punto de romperse. Las artes místicas son la verdadera debilidad de Carol y, obsesionada por su fracaso en detener al villano Ove, tiene la misión de corregir esa debilidad ... a cualquier precio”.

Captain Marvel #28 será publicado en abril.