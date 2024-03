Casi todo Macross llegará a Disney+, pero sin la serie original

Aunque Disney+ no es sinónimo de anime aún, la plataforma de streaming en los últimos años ha hecho esfuerzos por tener más de ese tipo de contenido.

Y esa tarea continuará en el corto plazo, ya que ahora se ha dado a conocer que Disney+ será la casa oficial del clásico Macross a nivel global.

Aunque no hay mayores detalles tras el anuncio realizado durante un evento realizado en Japón, lo claro es que el streaming será la casa de propuestas como Macross II, Macross Plus, Macross 7, Macross Zero, Macross Frontier y Macross Delta.

También estarán varios OVA y spin-offs, como The Super Dimension Fortress Macross: Flash Back 2012, pero no hay novedad alguna sobre la serie original de Macross y la película Macross: Do You Remember Love?.

Aunque The Super Dimension Fortress Macross y Do You Remember Love? estarán disponibles en Japón a través de Disney+, su presentación no se extenderá a occidente de acuerdo a Forbes.

Y probablemente parte de eso se responde por el tema de siempre que involucra a Macross: la compañía Harmony Gold adquirió los derechos internacionales en los ochentas y reconvirtió Macross en lo que terminó siendo Robotech.

La siguiente es la lista de series que llegará fuera de Japón: