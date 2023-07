Castlevania Nocturne, la nueva serie basada en el popular videojuego, llegará en septiembre a Netlfix

Desde Netflix han dado a conocer que Castlevania: Nocturne, la próxima serie basada en el popular videojuego, se estrenará en septiembre próximo en la plataforma.

Cabe recordar que la serie cerró su trama tras la cuarta temporada, sin embargo en el reciente Netflex Geeked es que se anunció una nueva serie la cual contará con otro descendiente de la familia Belmont como protagonista.

Esta nueva serie, es dirigida por el showrunner Kevin Kolde y el creador/guionista Clive Bradley y es producida por Project 51 Productions.

Según se dio a conocer, la serie seguirá la historia de Richter, un descendiente de la familia Belmont, quien apareció en los icónicos juegos Symphony of Night and Blood of Rondo Castlevania.

Castlevania Nocturne se estrenará el 28 de septiembre en Netflix.