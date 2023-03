Chad Stahelski no querría apresurar la realización de John Wick 5 “solo por un cheque”

Aunque inicialmente el plan era filmar John Wick 5 justo después de John Wick 4, en estos minutos aún no se aprueba ni realiza una quinta cinta de la saga del asesino interpretado por Keanu Reeves. En ese sentido, pese a que hasta ahora las reacciones sobre John Wick 4 han sido favorables, aún hay dudas sobre el futuro de la saga.

De hecho, en una reciente entrevista con el portal /Film a propósito del estreno de John Wick 4 el director de la franquicia, Chad Stahelski, no quiso confirmar su participación en una posible John Wick 5.

“En algún lugar, tal vez alguien lo haga”, dijo el director sobre John Wick 5 antes de añadir. “Siempre digo: ‘Esta es la última, esto nunca volverá a suceder’. Y lo diré ahora: ‘Esta es la última’”.

Si bien parece probable que Stahelski pueda cambiar de parecer y asuma la dirección de John Wick 5, el cineasta también dio a entender que en ese caso no le gustaría realizar la película inmediatamante.

“Traté de mejorar como narrador en esta, pero sería el mismo tipo saltando de nuevo a la siguiente. Tengo que mejorar. Keanu está ahí cada día mejorando, está actuando, está probando cosas nuevas, proyectos nuevos”, explicó el director. “Tengo que sentarme en una habitación y decir: ‘Está bien, ¿cómo puedo mejorar como director?’ No tengo las mismas opciones. No puedo simplemente dirigir, dirigir, dirigir. No tendría tiempo para expandirme. Pienso, en lealtad a la franquicia, necesito mejorar mucho antes de tratar de encontrar (otra historia). Porque de lo contrario, si no vas a mejorar, si no vas a hacer algo diferente, si no vas a tratar de expandirte y ser mejor artísticamente, es un poco tonto hacerlo solo por un cheque”.

Por ahora el desarrollo de John Wick 5 no está confirmado.