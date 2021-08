Chris Evans y Scarlett Johansson volverán a trabajar juntos en Ghosted, una nueva película de acción y romance

Después de trabajar juntos en varias películas de Marvel Studios, Chris Evans y Scarlett Johansson volverán a colaborar en una nueva cinta que está en desarrollo bajo en amparo de Apple Studios y Skydance.

De acuerdo a Deadline, Evans y Johansson están en “negociaciones avanzadas” para protagonizar Ghosted, una nueva cinta de romance, acción y aventura que será dirigida por Dexter Fletcher (Rocketman).

Ghosted nació a propósito de una idea de Paul Wernick y Rhett Reese, los guionistas de Deadpool y Zombieland. No obstante, aún no hay detalles respecto a lo que abordará su trama.

Si bien Evans y Johansson trabajaron juntos en varias películas de Marvel Studios incluyendo a Captain America: Winter Soldier, Captain America: Civil War, The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, esas no son las únicas colaboraciones en el historial de los actores y ambos también aparecieron en producciones como The Nanny Diaries y The Perfect Score.