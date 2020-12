Christopher Nolan amplió sus críticas y calificó como “un gran peligro” al plan de estrenos de Warner Bros en HBO Max

Siguen las repercusiones por las estrategia de estrenos de Warner Bros para 2021. Un día después de que Denis Villeneuve, el director de Dune, criticara a la compañía por poner en riesgo a esa franquicia, Christopher Nolan reiteró sus descargos contra el estudio que ha amparado a varias de sus películas.

En una entrevista con NPR, el director de Tenet volvió a asegurar que no ve con buenos ojos a la apuesta de Warner Bros que básicamente permitirá que 17 películas se estrenen de manera simultánea en los cines estadounidenses y el streaming HBO Max.

Previamente Nolan había asegurado que HBO Max era “el peor streaming” y había criticado la forma en la que Warner Bros le informó a los cineastas y actores involucrados que sus películas se estrenarían de esa forma. Un comentario que ahora reiteró pero con otros matices.

“La forma en que el estudio lo hizo fue muy desafortunada porque no incluyeron a ninguno de esos cineastas. Y mi película (Tenet) no está atrapada en esto. Yo no soy parte de esto. No tengo piel en el juego”, señaló Nolan. “Pero miro a los cineastas de esa lista y ni siquiera se habló con los socios de producción por adelantado”.

“Pero más que eso, los aspectos económicos del mismo (anuncio) no son sólidos a menos que solo estes mirando los movimientos en el precio de las acciones y la cantidad de ojos en el nuevo servicio de streaming”, añadió. “El cine es realmente solo una parte de lo que estamos hablando aquí. Estás hablando de la ventana de video hogareño, tus ventanas secundarias y terciarias. Estas son cosas muy importantes para la economía del negocio y para las personas que trabajan en el negocio”.

En ese sentido, Nolan añadió que su problema con Warner Bros no pasaría solo por ese amor por la experiencia cinematográfica que lo llevó a insistir por un estreno de Tenet en plena pandemia, sino que apuntó a que tendría que ver con las personas que trabajan en las películas.

“Y no estoy hablando de mí. No estoy hablando de Ben Affleck o de quien sea”, dijo el director. “Me refiero a los grips, los electricistas que dependen de IA (el Sindicato de la Alianza Internacional) y los residuos de IA para la pensión y la atención médica. Estoy hablando de SAG (el Sindicato de actores). Hablo de actores. Hablo de cuando entro en el set y tengo que rodar una escena con un camarero o un abogado que tiene dos o tres líneas. Necesitan ganarse la vida en esa profesión, trabajando a veces un par de días al año. Y es por eso que la estructura de residuos está en su lugar”.

“Estos son principios importantes de que cuando una empresa comienza a devaluar los activos individuales utilizándolos como palanca para una estrategia comercial diferente sin primero averiguar cómo tendrán que funcionar esas nuevas estructuras, es una señal de gran peligro para la gente común que trabaja en esta industria”, concluyó

De ahí en más Nolan fue consultado respecto a si creía que Warner Bros básicamente había desechado todo eso para potenciar a su streaming, pero el director dijo que no estaba acusando a nadie de nada y volvió a reiterar que este movimento representaría un “peligro”.

“No estoy acusando a nadie de nada”, señaló Nolan. “Estoy mirando las declaraciones que ellos mismos han hecho y digo que lo que ven aquí es una oportunidad para promover HBO Max usando la lista de películas para el próximo año. Y hay un peligro con eso que debe abordarse mediante una negociación adecuada con los sindicatos, con el talento y todos lo demás.”

Warner Bros justificó su estrategia de estreno mixto apuntando a la pandemia, pero desde que la compañía anunció sus planes durante la semana pasada varios reportes han apuntado a que habrían varias figuras descontentas con la apuesta del estudio.