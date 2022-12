Con un tráiler presentan al próximo videojuego de Hellboy

Good Shepherd Entertainment, la compañía tras el próximo videojuego de los Payasos Asesinos del Espacio Exterior y John Wick Hex, presentará próximamente un videojuego de Hellboy, la clásica creación de los cómics de Mike Mignola.

Titulado como Hellboy: Web of Wyrd, un tráiler de presentación fue revelado en los Game Awards para dar cuenta de una breve secuencia entre el rojo personaje y su batalla contra un hombre lobo.

Vean el tráiler a continuación.

El videojuego es realizado por el estudio Upstream Arcade (West of Dead) y estará en las consolas de Xbox y Playstation además de la plataforma de Steam en PC.

Tengan en cuenta que en el pasado el personaje tuvo un videojuego llamado Hellboy: Dogs of the Night, el cual tuvo una versión en Playstation. En tanto, Hellboy: The Science of Evil fue lanzado en Playstation 3, Xbox 360 y PSP. También ha tenido videojuegos para móviles y fue incluido en el roster de personajes del juego de peleas Injustice.