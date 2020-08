Confirman que Dirty Dancing tendrá secuela con Jennifer Grey de regreso

Aunque Dirty Dancing ya tuvo otra película, que fue sepultada por la crítica y fue un fracaso de taquilla, en Lionsgate quieren capturar algo de la magia del original, convocando a la realización de una secuela que incluirá a uno de sus protagonistas: la actriz Jennifer Gey.

Así lo confirmó el CEO del estudio, Jon Feltheimer, quien explicó ante los accionistas de la compañía que la planeada nueva entrega será “exactamente la especie de película romántica y nostálgica” que los fans del original han esperado.

Además de la participación de Grey, quien protagonizó el original junto a Patrick Swayze, se espera que Jonathan Levine (Warm Bodies) se encargue de la película, que contará con un guión de Mikki Daughtry y Tobias Iaconis, quienes colaboraron en “La Maldición de la Llorona”.

La película original, realizada por una productora muy pequeña llamada Vestron, se convirtió sorpresivamente en un éxito gigantesco, recaudando $218 millones de dólares alrededor del mundo a partir de un costo que solo llegó a los $5 millones.

Además de ganar un premio Oscar por su canción original, “(I’ve Had) The Time of My Life”, Dirty Dancing también logró nominaciones para sus actores en los Globos de Oro. Aquello no sorprendió en su momento, ya que la película dirigida por Emile Ardolino fue mucho más que una mera producción de baile, abordando temas como el aborto, las presiones familiares y el clasismo, entre otros.

Lionsgate posee los derechos sobre la película, y estuvo detrás de la secuela, y Feltheimer reconoció que Dirty Dancing es por lejos la película más vendida del catálogo que poseen. Por eso esta iniciativa tendrá un impulso no menor a la hora de recuperar a la historia de “Baby”.