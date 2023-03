Conozcan a Kahhori, una nueva superheroína original que debutará en la segunda temporada de What If…?

Marvel Studios todavía no fija una fecha de estreno para la segunda temporada de What If…?, su serie animada que explora mundos alternos a la realidad que se ha mostrado hasta ahora con el MCU. Sin embargo, esta semana la compañía lanzó un nuevo vistazo a esa próxima entrega de la serie.

Mediante el sitio web de Marvel se divulgó una imagen que presenta a Kahhori, una nueva superheroína original del MCU que debutará en la segunda temporada de What If…?.

De acuerdo al artículo, Kahhori será una joven mujer Mohawk que entrará en contacto con el Teseracto ya que en su capítulo de What If…? el artefacto que contiene la Gema del Espacio aterrizará en un determinado período histórico anterior a los Vengadores.

“ What If…? se pregunta qué pasaría si el Teseracto cayera a la Tierra y aterrizara en la Confederación soberana Haudenosaunee antes de la colonización de América”, explican desde Marvel. “El Teseracto adquiere una nueva vida y una nueva mitología, transformando un lago en una puerta de entrada a las estrellas y llevando a Kahhori, una joven mujer Mohawk, en una búsqueda para descubrir su poder”.

El episodio de What if...? con Kahhori fue ideado por Ryan Little en colaboración con miembros de la Nación Mohawk como el historiador Doug George y la experta en lenguaje Mohawk Cecelia King.

“Cuenta una historia extraordinaria desde la perspectiva de los nativos mohicanos que es verdaderamente única e histórica, y brindará a los espectadores una perspectiva nueva, desafiante y entretenida sobre los primeros pueblos de esta tierra. La historia es dramática, los personajes están plenamente realizados y las secuencias de acción son impresionantes”, comentó George. “El episodio es excepcional en otro sentido: está hecho con la total cooperación del pueblo Mohawk, desde el diálogo hasta el adorno”.

La segunda temporada de What If…? se presentará en Disney Plus en una fecha que aún no es detallada.