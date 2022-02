Conozcan a The Adam Project, la película de Netflix sobre viajes en el tiempo con Ryan Reynolds y Mark Ruffalo

El próximo proyecto de Netflix que tendrá a los actores de Marvel, Mark Ruffalo y Ryan Reynolds reveló fotografías oficiales de The Adam Project. La película está dirigida por Shawn Levy, conocido por Free Guy, y contará la historia de un piloto que viaja en el tiempo que se une a su yo más joven y a su difunto padre para aceptar su pasado y salvar el futuro.

Además de Ruffalo y Reynolds, el elenco está conformado por Walker Scobell, Alex Mallari, Jr., Jennifer Garner y Zoe Saldana. En la película, el actor de Deadpool interpretará a Adam Reed, un viajero en el tiempo herido que se aventura en el pasado desde 2050 en búsqueda de la mujer que ama (Zoe Zaldana), que anteriormente se perdió en la continuidad del espacio y tiempo bajo circunstancias misteriosas. Sin embargo, la nave de Adam se daña y termina cayendo al 2022, donde el único lugar que conoce es su hogar. Allí conoce a su versión de 12 años (Walker Scobell) que se convertirá en su aliado.

“El humor que usa Adam en la película refleja ciertos aspectos de mi propia vida, que es un mecanismo de defensa”, dijo Reynolds a Vanity Fair. “Es un mecanismo de defensa para evitar que entre algo y tratar de desviarlo. Y, por supuesto, parte del viaje en el que se encuentra es bajar ese escudo”.

“Este personaje es día y noche diferente del personaje que Ryan interpretó para mí en nuestra última película”, dijo el director Shawn Levy. “Blue Shirt Guy es un niño profundamente inocente e ingenuo en el cuerpo de un hombre. Mientras que Adam Reed en The Adam Project está magullado por la vida y, en consecuencia, es profundamente cínico”.

La película también tendrá al padre de Adam interpretado por Mark Ruffalo, quién murió un año antes de la llegada del piloto al pasado. Según Reynolds, la relación entre ambos personajes se basa en la que tenía el actor con su difunto padre.

“Tengo este pensamiento sobre la vida, que es que nos contamos historias a nosotros mismos”, dijo el actor. “Entonces, tienes a este personaje central que se ha contado a sí mismo una historia sobre su propio padre que no es necesariamente cierta. Sé que he hecho eso en mi vida. Me he contado historias para justificar cosas sobre mi padre y mi complicada relación que tuve con él antes de que falleciera. Reconciliar eso es realmente difícil”.

Mira las imágenes a continuación de The Adam Project.

The Adam Project llegará el próximo 11 de marzo a Netflix.