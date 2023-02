Constantine 2 con Keanu Reeves sigue en pie

Recientemente surgió un reporte que anticipó que Constantine 2, una película que fue ratificada en septiembre del año pasado, no se concretaría. Según el rumor, la secuela protagonizada por Keanu Reeves no se concretaría ya que recibió “una luz verde en desesperación porquie no sabían la dirección de DC y necesitaban tener algo para después de 2023″.

Sin embargo, una nueva actualización de Entertainment Weekly sostiene que un portavoz de Warner Bros confirmó que la película “no ha sido desechada”, por lo que el proyecto dirigido por Francis Lawrence (Yo soy leyenda) sigue en pie.

El reporte sobre la cancelación de Constantine 2 surgió luego de la revelación de los planes de James Gunn y Peter Safran, co-presidentes de DC Studios, para el futuro del nuevo universo cinematográfico basado en los personajes de DC Comics.

Claro que en el marco de ese anuncio, James Gunn aclaró que los proyectos que no fuesen parte del universo planeado, serían catalogados como “Elseworlds”, que es una etiqueta que tuvieron un montón de cómics a partir de los noventas como fueron los casos de Kingdom Come o Batman: Luz de Gas.

En la línea “Elseworlds” entrarán producciones como The Batman 2 y Joker: Folie à Deux. Si logra salir adelante en su desarrollo, Constantine 2 también entraría en esa categoría.

Constantine fue estrenada en febrero de 2005 y logró recaudar alrededor de $230 millones de dólares a nivel mundial.