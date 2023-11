“Coyote vs Acme es maravillosa”: Llenan de elogios a cancelada película de Warner Bros

Controversia causó la decisión de Warner Bros de cancelar el estreno de Coyote vs Acme, una nueva película inspirada en el personaje de los Looney Tunes, debido a la posibilidad de ahorrar dinero en términos impositivos y la supuesta desconfianza hacia sus posibilidades financieras por parte del estudio.

Las críticas llegaron a tal punto, que Warner debió echar pie atrás y permitir que los realizadores responsables de la serie puedan buscar a nuevos interesados para distribuir y presentar la producción, ya sea en cines o en plataformas de streaming.

Y poco después, diversos creativos accedieron a una función de prueba y terminaron alabando los resultados de una película que mezcla animación y live-action, teniendo a Willie E.- Coyote compartiendo pantalla junto a John Cena.

“Coyote Vs Acme es maravillosa. Dave Green acierta justo. Divertidísima, inteligente, existencial y conmovedora, haciendo que este personaje de todos los tiempos sea más relevante que nunca”, dijo pro ejemplo Phil Lord, director de Lluvia de Hambuirguesas, The Lego Movie y productor/guionista de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Palabras similares compartió su socio de dirección, Chris Miller. “Vi COYOTE VS ACME y es una delicia. Divertida, encantadora, con un buen ritmo de comedia física y una sorprendente cantidad de corazón. Espero que varios estudios la busquen para que el mundo pueda ver todo el buen trabajo que hizo la gente”, recalcó.

Aditya Sood, productor de Deadpool, por su parte aseguró que: “COYOTE VS. ACME logra la más difícil de todas las hazañas: una película de Looney Tunes de la que los señores Avery, Jones y Maltese estarían muy, muy orgullosos. Es una delicia y ojalá encuentre público muy pronto. ¡¡¡Felicidades Dave Greeny compañía!!!”.

Por ahora, los realizadores de la película ya están buscando interesados para presentar esta producción al mundo.