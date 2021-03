Creador del manga Rent-a-Girlfriend dibuja a Chizuru como Asuka de Evangelion

Ya se ha estrenado en Japón Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time, la cuarta y última película de Rebuild of Evangelion, y la emoción del estreno del filme no ha dejado indiferente a nadie, es así como el creador del manga Rent-a-Girlfriend, Reiji Miyajima, decidió dibujar a una de las protagonistas de su historia como Asuka Langley.

Cabe recordar que Rent-a-Girlfriend, contó con una adaptación al mundo del anime en 2020, y actualmente tiene programada una segunda temporada para 2022.

Junto con compartir la imagen a través de su cuenta de Twitter, el artista también utilizó su canal de Youtube para mostrar el proceso.

Cabe recordar que el filme de Evangelion se estrenó el pasado 8 de marzo en Japón, y desde Studio Khara, advirtieron que ya se encontraban versiones piratas de este, y que tomarían cartas en el asunto para evitar su propagación.