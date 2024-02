Crunchyroll está probando el uso de la inteligencia artificial para los subtítulos

La inteligencia artificial cada vez se usa en más ámbitos y ahora en una reciente entrevista con The Verge, el presidente de Crunchyroll, Rahul Purini, confirmó que la compañía se encuentra realizando pruebas para utilizar inteligencia artificial generativa para subtitular los capítulos de anime.

De acuerdo a lo que menciona, estas pruebas son un esfuerzo por “optimizar procesos” con el fin de poder subtitular en más idiomas de forma más rápida, todo con el fin de que no tarden tanto en llegar tras el lanzamiento de los capítulos en Japón.

“Definitivamente, la IA es algo en lo que pensamos en muchos flujos de trabajo diferentes dentro de la organización. En este momento, una de las áreas en las que estamos muy concentrados en probar es nuestros subtítulos, donde pasamos del habla al texto y cómo mejoramos y optimizamos nuestros procesos para que podamos realizar los subtítulos en varios idiomas en todo el mundo más rápido para que podamos lanzarlos lo más cerca posible del lanzamiento en japón”, comentó.

En relación al doblaje apuntó que “todavía no tanto por un par de razones. Nuestros doblajes tienden a ser doblajes adaptados, no son traducciones directas. Entonces es un proceso creativo. Por eso contamos con equipos que están enfocados en adaptar los doblajes a cada región. El humor. También tenemos lo que hay que doblar y no podemos editar la animación en sí, por lo que tenemos que lograr que la sincronización de labios coincida correctamente. (...) No encontramos que la tecnología esté allí todavía”.

Según señalan, también se encuentran probando utilizar la inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a descubrir títulos, y de esta forma entregar una experiencia más personalizada.

Cabe recordar que el tema de los subtítulos es algo bastante relevante en la plataforma, y el año pasado eliminaron un episodio de un anime a raíz de las críticas por la mala calidad de los subtítulos, regresando una semana después con los subtítulos actualizados.