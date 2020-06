Dan Harmon creará una nueva serie animada para Fox

El escritor y productor Dan Harmon, uno de los co-creadores de Rick and Morty, seguirá en el campo animado, ya que ahora firmó un acuerdo para realizar una serie de animación para Fox Entertainment.

De hecho, se trata de un contrato de exclusividad en la que Harmon solo podrá hacer animación para esa cadena de televisión de Estados Unidos.

Por ahora no existen mayores detalles, pero el proyecto será realizado bajo el alero de la compañía de animación Bento Box, subsidiaria de Fox Corp (Que también es dueña del canal) y ha trabajado en series como Bob’s Burgers.

En Deadline agregan que la serie por ahora no tiene nombre, pero el plan será concretar un estreno en el año 2022, como parte de un segmento de animación que también incluye a The Simpsons, Bob’s Burgers y Family Guy.

In addition to Rick and Morty, Harmon is the creator of the NBC series Community, which lasted for six seasons and gathered critical acclaim.