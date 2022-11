Danai Gurira prometió que su spin-off de The Walking Dead completará la historia de Rick y Michonne

[En esta nota encontrarán spoilers sobre el final de The Walking Dead]

Pese a que la serie principal de The Walking Dead finalmente terminó de contar su historia durante la semana pasada, el mundo inspirado en los cómics de Robert Kirkman está lejos de terminar y en los próximos años no solo se continuará la trama de Fear The Walking Dead, sino que se añadirán nuevos spin-off centrados en personajes como Daryl, Maggie y Negan, y Rick y Michonne.

Sobre esa última producción- conocida actualmente como Rick & Michonne- por ahora solo se sabe que girará en torno al reencuentro entre ambos personajes titulares que se comenzó a tantear con sus apariciones en el final de The Walking Dead. Sin embargo, recientemente Danai Gurira indicó que aquella miniserie sería el cierre de la trama entre ambos.

“(El guionista Scott) Gimple, Andy (Lincoln) y yo hemos estado trabajando durante el último año, año y medio más o menos, construyendo realmente la historia y cómo completamos la historia de Rick y Michonne. Les dimos una pequeña muestra de los comienzos de lo que está pasando, una pista de lo que está por venir (en Rick & Michonne)”, señaló la actriz (vía Comicbook).

Pese a que para cualquier otra franquicia el carácter final estaría dado para una producción de este tipo, con The Walking Dead nunca se sabe por lo que es bueno que el plan de Rick & Michonne contemple un cierre para las historias de sus protagonistas.

Aunque aún no hay una fecha oficial, el spin-off de The Walking Dead Rick y Michonne llegará en 2023.