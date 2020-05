Dave Filoni habla sobre el futuro de Ahsoka y su trabajo en The Mandalorian

Durante los últimos tiempos Dave Filoni, se ha convertido en una de las personas más reconocidas del mundo de Star Wars, y es que su trabajo en The Clone Wars, Rebels, y ahora The Mandalorian, sin duda han llamado la atención de los fans.

Ahora en conversación con Deadline, Filoni se refirió a diferentes aspectos de su trabajo en Star Wars, su trabajo para la segunda temporada de The Mandalorian, y a lo popular que se ha vuelto uno de los personajes de The Clone Wars, Ahsoka Tano, y que aparecerá en The Mandalorian, siendo interpretada por Rosario Dawson.

Sobre la popularidad de Ahsoka, Filoni apuntó que “los niños se relacionan con Ahsoka porque ella era una niña al comienzo, como ellos. Ella es alguien que creció con el tiempo. Quizás se relacionan con algunas de las dificultades que ella tuvo o algunos de los desafíos”, agregando que " ella está al lado de uno de los Jedi más grande de todos los tiempos, Anakin, y uno de los con mayor habilidad y uno de los más reconocidos, Obi-Wan Kenobi. Debe ser difícil cuando tu hermano mayor es alguien tan impresionante y alguien tan seguro de si mismo".

Ahsoka, que es un personaje que apareció por primera vez en Star Wars: The Clone Wars, luego apareció en Rebels, y próximamente saltará al mundo live-action con The Mandalorian. Sobre la posibilidad de desarrollar una historia centrada en ella Filoni no entrega detalles, y menciona que tiene un montón de ideas en su cabeza.

“No podría decir nada sobre este punto", señala ante la consulta, para luego agregar que “tengo un montón de ideas y soy realmente afortunado de tener la oportunidad de ahora trabajar tanto en animación como en live-action, sólo tener esa exposición es interesante. Para mi primero hay una historia y luego tengo que decidir cuál es el mejor medio, y creo que hay ciertos caminos abiertos para mi en este punto”.

“Actualmente estoy disfrutando la colaboración que tengo con Jon Favreau en Mandalorian. Estamos pasando un gran rato haciendo el show, y ya sabes, ya veremos. Pero primero,. Antes de decidir a dónde irá (Ahsoka), necesito decidir la historia que quiero contar, e invertir mi tiempo, porque es mucho. Quiero decir hay un montón en juego en todo lo de Star Wars, especialmente para mi personalmente, estando aquí tanto tiempo, quiero asegurarme de hacerlo bien. Estoy aprendiendo ya sabes”.

Filoni, además se refirió a su trabajo en The Mandalorian, donde dirigirá uno de los episodios de la segunda temporada. Al respecto mencionó que “Lo escribí y dirigí, así que ya sabes, es algo divertido de hacer para mi, y he estado aprendiendo de Jon. Es un gran maestro. Sabes, el estar en esta situación de un show live-action con alguien como él y con un increíble grupo de personas, soy realmente afortunado de aterrizar en un lugar así, porque estás con personas que realmente te puedan ayudar, y darte cuenta de las cosas que estás tratando de hacer a nivel de historia".