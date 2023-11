Dave Filoni tiene un nuevo rol en Star Wars: será el director creativo de Lucasfilm

Lucasfilm comenzará una nueva era. Dave Filoni, el director de animación que poco a poco comenzó a ganar terreno luego de comenzar a trabajar en la serie digital de Clone Wars, ya tiene un nuevo puesto de trabajo.

Según reveló Vanity Fair, el director, escritor y productor ahora tendrá el cargo de director creativo de Lucasfilm, la casa productora que pertenece a Disney y rige los destinos de Star Wars.

Su nuevo trabajo lo pondrá así a cargo de la toma de la decisiones, llevándolo a colaborar directamente con la presidenta de la división, Kathleen Kenedy, junto a la jefa de desarrollo, Carrie Beck. De ese modo, se encargará de crear y guiar la próxima generación de series y películas de Star Wars.

“En este nuevo rol, está abierto a básicamente todo lo que está sucediendo”, dijo Filoni. “Cuando planificamos el futuro de lo que estamos haciendo ahora, participo en la fase inicial”, adelantó.

Tras comandar las series animadas Clone Wars y Rebels, Filoni comenzó a colaborar en las producciones live-action al trabajar junto a Jon Favreau, creador de The Mandalorian. En esta última serie dirigió episodios, tomando mayor relevancia en la segunda temporada y en The Book of Boba Fett.

Lo anterior se dio de la mano del foco dado a su mayor creación: Ahsoka Tano, la exjedi que creó para las series animadas y que dio el salto al live-action a partir del trabajo de la actriz Rosario Dawson.

En paralelo a esta nueva función, Filoni seguirá trabajando en su película, que funcionará como un corolario para todo lo que ha ocurrido desde el estreno de The Mandalorian, además de que seguirá explorando si Ahsoka da pie a una segunda temporada.

La noticia obviamente será abrazada por un sector no menor del fandom de Star Wars, los mismos que reiteradamente sacan a colación un meme en su honor.

Pero también cabe destacar que Filoni ha sido cuestionado por el exceso de fanservice presente en las producciones realizadas bajo su alero. De hecho, la propia serie de Ahsoka la criticamos por tocar el mismo tipo de teclas que han caracterizado a la franquicia bajo su actual régimen en Disney. Así que no todos estarán conformes con esta decisión.