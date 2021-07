David S. Goyer dice que recibió una absurda nota sobre Superman y Krypton cuando estaba escribiendo el guión de Man of Steel

Man of Steel arranca con una extensa secuencia sobre los últimos minutos de Krypton, el planeta de origen de Superman cuya destrucción da pie al viaje de Kal-El a la Tierra. Sin embargo, parece que algunas personas al interior de Warner Bros no habría entendido eso o no habrían estado familiarizadas con aquel aspecto del icónico héroe de DC...o al menos eso es lo que dan a entender las declaraciones más recientes de David S. Goyer.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Goyer abordó distintos puntos de su carrera y al ser consultado respecto cuál es la nota más absurda que ha recibido en su carrera, el guionista de Man of Steel no dudó en apuntar a un comentario de Warner Bros en la producción de esa película de 2013.

“Una nota que recibí fue sobre Man of Steel, donde el final involucra a Superman utilizando la cápsula en la que llegó cuando era niño para derribar la nave del general Zod. La nota que recibimos del estudio decía: ‘Tienes que cambiar eso’. Preguntamos por qué. Dijeron: ‘Porque si Superman usa esa cápsula y se destruye mientras salva la ciudad, ¿cómo va a volver a casa en Krypton?’” Solo hubo una pausa larga y dijimos: ‘Krypton explotó ¡Vieron 30 minutos de eso!’”, relató Goyer.

Si bien aquel comentario no deja de ser llamativo, no es la única experiencia de ese tipo que ha tenido Goyer ya que previamente el guionista contó que un ejecutivo le había pedido que incluyera menos magia en un guión para una potencial cinta de Doctor Strange que estaba realizando a inicios de los 2000.