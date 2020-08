DC cancelará varios cómics en noviembre, incluyendo a los títulos de los Teen Titans, Hawkman y Suicide Squad

El próximo mes de noviembre DC Comics dejará de publicar varias de sus series regulares. Según recoge Newsarama, la solicitudes de la editorial para el penúltimo mes del año revelan que por los menos cinco cómics serán cancelados en esa fecha.

Los títulos que llegarán a su fin en noviembre son encabezados por Teen Titans, la serie regular del equipo adolescente que concluirá con su número #47.

El final de Teen Titans estará a cargo del equipo creativo compuesto por Robbie Thompson y Javier Fernandez, y DC lo describe así:

“Robin los traicionó. Superboy los abandonó. Ahora los únicos Teen Titans que quedan son Crush, Kid Flash, Red Arrow y Roundhouse. Mientras los héroes adolescentes concluyen lo que puede ser su misión final, recibirán un aliento inesperado de un grupo que sabe un poco sobre lo difícil que es ser héroes. Las estrellas invitadas especiales, los Titanes originales, demuestran que todavía puede haber algo bueno que este equipo puede hacer en el futuro“.

Otra serie que llegará a su fin en noviembre será el cómic de Young Justice.

Esta publicación terminará con Young Justice #20, una historia escrita por Brian Michael Bendis y David F. Walker donde “por primera vez en meses, todo el equipo de Young Justice se une para enfrentar una amenaza más grande que cualquier otra que hayan enfrentado antes ¡Justo cuando el equipo se ha enfrentado a su legado fracturado, alguien del pasado de Young Justice ha vuelto para asesinarlos!”.

Por otra parte, DC también cancelará el cómic de Suicide Squad de Tom Taylor y Bruno Redondo.

Después de la muerte de Deadshot, esta historia concluirá con Suicide Squad #11, una entrega donde la Task Force X “será lo último que se interpone entre una bomba humana y una isla llena de inocentes. Lo que significa que incluso si ganan el día, no hay a dónde correr cuando la Liga de la Justicia llegue a limpiar la casa”.

Ya en el apartado de títulos de personajes en solitario, el cómic de Hawkman escrito por Robert Vendetti no alcanzará a llegar a los 30 números y terminará con Hawkman #29.

“Ha vivido, muerto y vuelto a vivir. Pero ahora, con sólo una vida por vivir y el ciclo de reencarnación al final, ¿Hawkman sacrificará todo para proteger a la mujer que ama de la espada maldita de Hath-Set?”, anticipa la descripción Hawkman # 29. “¡Conoce el destino de Hawkman y Hawkwoman en una historia que te llevará al borde del tiempo y el espacio!”

Finalmente DC también canceló John Constantine: Hellblazer, el título de su sello Black Label que era conducido por Simon Spurrier y Aaron Campbell.

John Constantine: Hellblazer terminará con su número #12 que es descrito así:

“John Constantine enfrenta su ajuste de cuentas final con la versión más antigua de sí mismo que ha estado sembrando el caos mágico en toda Inglaterra, mientras que las vidas de todos sus amigos penden de un hilo ... y esa no es una buena situación para los amigos de John Constantine ¿Se podrá contener la maldad en el corazón de John? ¿O se extenderá y destruirá la única vida que él daría todo por no corromper?”

La cancelación de estos cómics se suma al final de títulos como Batgirl, Batman and the Outsiders y Justice League Odyssey que está fijado para octubre, y constituye una lista que podría continuar creciendo porque hasta ahora DC no ha confirmado qué pasará con el cómic de Aquaman.

Después de todo, la editorial solo dijo que Aquaman #65 será un final y, mientras rondan rumores de una cancelación, la guionista Kelly Sue DeConnick además contó que ese será su último número en aquella serie.