De la mano de veteranos de Battlefield anuncian Arc Raiders

Embark Studios, un estudio que fue fundado por varios veteranos de Battlefield anunció un nuevo juego llamado Arc Raiders, el cual será presentado de forma oficial en The Game Awards.

Según fue dado a conocer, el título del cual por el momento sólo se tiene un teaser, será un juego de disparos en tercera persona, aunque habrá que esperar a este 9 de diciembre para conocer mayores detalles.

Durante los últimos años The Game Awards se ha convertido en uno de los eventos más grandes de la industria de los videojuegos, con una gran cantidad de anuncios, y quedando tan sólo días para su realización es que cada vez se van conociendo más detalles de algunos de los juegos que dirán presente en la cita.

Recientemente Geoff Keighley apuntó que “más de la mitad del show serán anuncios totalmente nuevos de videojuegos”, y entre los confirmados se encuentra The Lord of The Rings: Gollum, así como la experiencia en Unreal Engine 5 de The Matrix.

A la vez, desde Xbox dieron a conocer que en el evento se presentarán cuatro juegos que se sumarán a Xbox Game Pass en PC, aunque por el momento se desconoce el detalle.