Denis Villeneuve cree que la segunda parte de Dune se podría filmar durante el último trimestre de 2022

Cuando la nueva película de Dune dirigida por Denis Villeneuve comience a presentarse en los cines, la cinta no solo buscará sumergir a los espectadores en el mundo creado en la clásica novela de Frank Herbert, sino que también buscará dar el puntapié inicial para una nueva franquicia de ciencia ficción.

Así, aunque Warner Bros todavía no aprueba el desarrollo de una segunda cinta, recientemente el propio Villeneuve aseguró que ante una eventual aprobación de Dune 2 la producción no tardaría mucho en comenzar.

Particularmente, en el marco de una entrevista con el medio La Presse, Villeneuve dijo que el guión para la segunda parte de Dune “estará relativamente bien avanzado” e incluso señaló que “creo que, de manera realista, podríamos comenzar a filmar en el otoño de 2022. Sería bastante rápido, pero sería bueno”.

Es decir, si Warner Bros llegase a aprobar otra entrega de Dune después de la primera película, Villeneuve piensa que el rodaje de esa nueva producción podría arrancar durante el último trimestre del próximo año.

A estas alturas todavía no está claro cómo resultará esta nueva adaptación de Dune, por lo que aunque el director de Blade Runner 2049 esté al mando de su propuesta parece precipitado asegurar si una secuela se realizará o no. Sin embargo, el propio Villeneuve sostiene que igual quedaría conforme si su adaptación no recibe una continuación.

“Siento una alegría como pocas veces he conocido”, dijo el director. “Pase lo que pase, asumo toda la responsabilidad de esta película. Honestamente, si alguien me dijera mañana que ya no podría hacer películas, mi primera emoción sería de inmensa gratitud. Es una suerte haber podido hacer esto con tanto placer ¡Disfruté no hay otra palabra!”