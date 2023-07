Desarrolladores de Alone in the Dark quieren trabajar en la saga “a largo plazo”

El próximo 25 de octubre llegará una nueva entrega de Alone in the Dark y sus desarrolladores quieren quieren seguir expandiendo su universo a través de nuevos juegos.

En conversación con Gaming Bolt es que desde Pisces Interactive, los responsables del juego mencionaron que ”Estamos entusiasmados con la idea de recuperar Alone in the Dark con la atención que merece la franquicia y estamos ansiosos por saber qué opinan los viejos y los nuevos fans de nuestro intento”.

“Estamos comprometidos con la franquicia a largo plazo y estaremos encantados de explorarla más a fondo si la recepción del público sigue siendo tan positiva como la que estamos experimentando desde el anuncio”, agregaron al respecto.

En la misma entrevista, es que señalaron que el juego tendrá dos protagonistas y que la compaña tendrá una duración de 6 a 10 horas para cada una de estas.