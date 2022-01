Desarrolladores de Bioshock y Dishonored se encuentran trabajando en el próximo juego de South Park

El año pasado se filtró vía Bloomberg que un nuevo videojuego de South Park estaba siendo desarrollado, aunque no se revelaron demasiados detalles como su título o fecha de lanzamiento. Pero ahora sabemos que, gracias a una oferta de trabajo, el estudio Question Games será el encargado de llevar nuevamente a South Park al entretenimiento interactivo. Esto lo llevará de la mano también de desarrolladores que trabajaron en sagas como Bioshock, Dishonored y los anteriores juegos de South Park que lanzó Ubisoft.

La oferta de trabajo señala: “Question está compuesta de antiguos desarrolladores [de juegos] AAA cuyos créditos pasados incluyen: Thief: Deadly Shadows, Bioshock, Bioshock 2, Bioshock Infinite, Dishonored, South Park: La vara de la verdad y South Park: Retaguardia en peligro”. Además se que el juego está siendo desarrollado en el motor Unreal Engine 4.

Question Games ya cuenta con dos títulos publicados. El primero es The Magic Circle, lanzado en 2015 para PC, Xbox One y PlayStation 4, juego de fantasía en que se realizan puzzles en primera persona. El segundo es The Blackout Club estrenado en 2019 para PC, Xbox One y PlayStation 4, juego de terror en primera persona cooperativo que reúne a un grupo de jóvenes a investigar un misterio.

El nuevo juego de South Park se concretará luego del acuerdo que firmaron los creadores de la serie Trey Parker y Matt Stone con el conglomerado ViacomCBS para crear películas, episodios y más productos relacionados a la serie animada de comedia.